Vaccini, Fedriga: Regioni pronte per la terza dose

TRIESTE, 26 OTT – “Le Regioni sono assolutamente pronte” a organizzare la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga ad ‘Anteprima Studio 24’ su Rainews 24.

Regioni pronte per la terza dose, procedere in questa direzione

“Tutta la parte organizzativa, dagli hub vaccinali al personale, alle agende vaccinali – ha aggiunto – è stata promossa dalla Regione con un grande sforzo. Noi siamo disponibili a organizzare anche la terza dose. Se la parte scientifica dirà che è utile farla anche per fasce più ampie di età, noi ci siamo. Penso anzi sia utile procedere in questa direzione – ha concluso – seguendo le indicazioni ufficiali e scientifiche per tutelare la salute dei cittadini e l’economia del Paese”. (ANSA).

Condividi