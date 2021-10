Covid, Speranza: “Lavorare su aumento di vaccinazioni e terza dose”

Vaccino anti covid e terza dose? “Serve aumentare ancora il livello di vaccinazioni anti Covid che in questo momento è alto: siamo all’86,10% di prime dosi, un dato molto significativo. Ma dobbiamo ancora farlo crescere e dobbiamo continuare a lavorare anche sulla terza dose. E serve mantenere le misure precauzionali a partire dalle mascherine nei luoghi chiusi”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, all’inaugurazione della nuova Breast Unit – Centro di senologia multidisciplinare del Policlinico di Tor Vergata di Roma.

I numeri della pandemia “che arrivano dagli altri Paesi – continua il ministro – ci dicono che la sfida è aperta. Quindi c’è bisogno di massima attenzione. In questo momento, in Europa, i numeri dell’Italia sono migliori ma non dobbiamo considerarci fuori da questa sfida. Quindi serve mantenere un livello alto di attenzione”. adnkronos

