ROMA, 22 OTT – “Le autorità italiane hanno assegnato a Sea Watch 3 il porto di Pozzallo (Ragusa). Le persone a bordo, dopo tanta sofferenza, potranno finalmente sbarcare in Europa”. Sulla nave umanitaria tedesca ci sono 406 migranti soccorsi nei giorni scorsi. (ANSA).

“Non capiamo perchè non si dimette. Sta chiusa nel suo ufficio, non esce, non si occupa dei problemi”

