Riguardo ai no vax, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha detto: “Il no vax puro non sa quello che dice e parla di microchip sotto la pelle, lì c’è poco spazio per convincerlo perché c’è un analfabetismo sanitario di base”

Ecco un video che spiega il microchip sanitario sotto pelle. Se ne è parlato nel corso della puntata del 3 ottobre di Controcorrente, talk show televisivo di Rete4 condotto da Veronica Gentili.

