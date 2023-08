Elettronica commestibile: microchip nei cibi, ne parla il TG1

Servizio RAI1 andato in onda il: 05/01/2021

Pillole smart e microchip per il cibo del futuro. E’ l’elettronica commestibile, un progetto sviluppato dagli scienziati dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Applicare dei microchip commestibili negli alimenti. Questo è ciò che una certa scienza medica vorrebbe fare a breve termine, per controllare da remoto lo stato metabolico e medico delle persone.