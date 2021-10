‘Dritto e rovescio’: Fiano contro Montesano

Enrico Montesano: “Si deve combattere per la libertà, voi non avete capito che il popolo italiano sta cambiando”

Fiano (antifascista Pd): “Lei non è nessuno!. L’85% degli italiani si è vaccinato perché lei sia sano”

"Si deve combattere per la libertà, voi non avete capito che il popolo italiano sta cambiando" @EnricoMontesano a #Drittoerovescio pic.twitter.com/qNRXDyAL2A — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 21, 2021

