I PROTAGONISTI CHE FANNO L’ITALIA – ENRICO MONTESANO

Armando Manocchia intervista ENRICO MONTESANO, attore.

Montesano ha recentemente presentato la nuova idea politica ‘Unione Popolare” una coalizione per le Libertà. “Sarò solo il portavoce, ho messo il mio nome e la mia notorietà a servizio della verità, non lo faccio per ambizione personale, ma questa è un’idea in cui credo, una lotta dei popoli contro le elites, e mi espongo volentieri come ho sempre fatto quando ho creduto in qualcosa”

“Il popolo è diventato il bersaglio, e non è solo una cosa italiana -spiega Montesano- Il David del Bernini stilizzato nel logo dell’Unione Popolare è quello che combatte contro il gigante Golia delle élites, del Nuovo Ordine Mondiale, dei ‘grandi della Terra’. Siamo un piccolo David, ma se abbiamo il popolo dalla nostra parte, qualcosa di importante si può fare”.

I PROTAGONISTI CHE FANNO L’ITALIA è un programma di ImolaOggiTV

