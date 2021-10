No green pass, iniziato sgombero del porto di Trieste

Sgombero del porto di Trieste – Iniziate le operazioni di sgombero da parte della Polizia al varco 4 del porto di Trieste, dove da venerdì i portuali e i manifestanti no Green pass hanno organizzato presidi e dimostrazioni. Le forze dell’ordine hanno usato gli idranti per cercare di far allontanare le persone presenti, ma i manifestanti non sembrano intenzionati ad abbandonare e continuano a gridare all’indirizzo delle forze dell’ordine la parola ‘libertà’. ‘La gente come noi non molla mai’, urlano i presenti.

Al momento non si è verificata alcuna violenza. Alcuni portuali si sono inginocchiati. Alcuni rappresentanti della protesta stanno parlando con le forze dell’ordine probabilmente per trovare una transizione pacifica. adnkronos

