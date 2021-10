Pericardite dopo il vaccino, testimonianza della dott.ssa Mazzarella

In questa intervista di Doriana Beranzoli per www.castellinotizie.it, la dottoressa Ivana Mazzarella, Operatrice di tecniche posturali e riabilitazione del pavimento pelvico e della diastasi, ci racconta nel suo studio di Albano la sua travagliata esperienza a seguito della vaccinazione contro il Covid-19, avvenuta presso l’Ospedale dei Castelli di Ariccia il 19 giugno (prima dose) e 24 luglio 2021 (seconda dose).

Pericardite dopo il vaccino

“Ho provato inizialmente un grande scoramento perché non venivo creduta e i sintomi che riportavo venivano scambiati per attacchi di panico. In questo percorso di sofferenza la rabbia piano piano l’ho messa da parte perché non potevo permettermi di disperdere le mie flebili energie e mi sono concentrata su me stessa, per cercare di guarire”.

