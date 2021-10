Palombelli: “se venisse un carabiniere a salvarmi vorrei che fosse vaccinato”

“Se così fosse sarebbe gravissimo. Se qualcuno stasera subisce una rapina chi chiama, i Carabinieri o Topolino? Se mi arriva a casa un carabiniere a salvarmi non gli chiedo il green pass”. Lo ha detto Matteo Salvini a Stasera Italia, su Retequattro, ha proposito delle parole dei sindacati sull’ordine che avrebbe dato l’Arma a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non in possesso dal Green pass da questa mezzanotte paragonando l’alloggio al luogo di lavoro.

Battibecco con la conduttrice Barbara Palombelli, che dice: “se venisse un carabiniere a salvarmi vorrei che fosse vaccinato. Se arriva a casa mia, vorrei che non mi attaccasse il covid”.

