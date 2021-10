Caos in porto, Msc annulla le crociere del weekend

Msc ha comunicato che gli scali previsti nel fine settimana nel porto di Monfalcone sono annullati. Msc Orchestra e Msc Magnifica non attraccheranno nello scalo isontino. Annullate anche le escursioni previste che avrebbero dovuto coinvolgere le guide turistiche.

A tal proposito è intervenuta Francesca Pitacco, presidente dell’Associazione guide turistiche del Friuli Venezia Giulia attraverso un post pubblicato sul profilo personale di Facebook. “Voglio semplicemente poter lavorare e fare il lavoro che ho scelto e mi piace. Sabato e domenica, periodo già di bassa stagione, che prelude al nulla nuovamente dell’inverno, le guide non lavoreranno e non per volere loro, ma perché qualcuno ha deciso che deve combattere per la mia libertà“.[…]

www.triesteprima.it

