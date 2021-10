Covid, Foggia: focolaio al Policlinico, i positivi sono tutti vaccinati

FOGGIA, 14 OTT – Nove persone, cinque dipendenti e quattro pazienti del reparto di Ortopedia ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia, sono risultate positive al Covid.

I positivi sono tutti vaccinati

A quanto si apprende i positivi sono tutti vaccinati e asintomatici e per loro non è stata necessaria l’ospedalizzazione. Nel frattempo tutto il personale del reparto è stato sottoposto a tampone. Per poche ore i reparti di Ortopedia ospedaliera e quello universitario sono stati parzialmente accorpati per sostituire i dipendenti risultati positivi. Attualmente la situazione è tornata alla normalità.

(ANSA)

