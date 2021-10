La Germania ci ricasca: bottoni gialli sui vestiti per distinguere i vaccinati

Le persone vaccinate dovrebbero indossare un bottone giallo sulla giacca per dimostrare che sono vaccinati. Su di esso si deve leggere: “Vaccinare? Sì grazie! Sono vaccinato”. Ci risiamo, la Germania sdogana anche l’ultimo richiamo all’epoca più buia del Novecento. Quando da quelle parti a essere gialle erano le stelle sui vestiti degli ebrei. La proposta ha fatto subito scalpore, anche negli Stati Uniti. La star di Hollywood James Woods è stato uno dei primi a reagire su Twitter:

“Stelle gialle in Germania. La storia non viene più insegnata qui?”, ha scritto. L’attore, diventato famoso, tra l’altro, attraverso la serie televisiva “Holocaust” (1978), ha sentito subito – come molte altre persone – un richiamo alle “stelle ebraiche” gialle sotto il nazionalsocialismo.

Bottoni gialli, Bild chiede spiegazioni

Anche senza un libro di storia, i produttori avrebbero potuto notare che qualcosa non andava. La BILD – il principale quotidiano tedesco – ha chiesto spiegazioni al colui che ha lanciato questa proposta, Guido Lohmann. “Capisco che l’associazione sta emergendo. Lo trovo molto scomodo e me ne pento. Nessuno ci ha pensato durante la preparazione della campagna”. Il presidente del gruppo di iniziativa Moers, insieme a un’istituzione sociale, ha fatto stampare 2000 bottoni gialli a un farmacista. Obiettivo: aumentare il tasso di vaccinazione nella città del Basso Reno.

Perché QUESTO ci è stato nascosto prima delle elezioni? Si chiedono in Germania. “Durante la campagna elettorale, ai nostri politici è stato ripetutamente chiesto della fine delle misure anti-Covid, sempre più restringenti”. Lohmann afferma inoltre la buona intenzione che il colore e lo slogan fossero basati sul movimento “energia nucleare, no grazie”.

Alla BILD dice infine: “Non volevamo discriminare o escludere nessuno, ma motivare le persone a farsi vaccinare in modo positivo. Se qualcuno si sente offeso, sono pronto a parlare con loro”. Tempi bui anche in Germania… www.ilparagone.it

Le 10 tappe del genocidio

