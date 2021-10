No Green Pass Roma, Meloni: “immagini vergognose, solidarietà a Landini”

“Quelle delle violenze viste oggi a Roma sono immagini vergognose”. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni commenta così i fatti di oggi alla manifestazione No Green Pass a Roma, esprimendo “totale vicinanza alle forze dell’ordine e la piena solidarietà al segretario dalla Cgil, Maurizio Landini”.

“Solidarietà anche a migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente contro i provvedimenti del governo e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto violenze gravi e inaccettabili. Mi auguro che i responsabili vengano individuati e puniti”, auspica Meloni.

“Lascia sbigottiti la totale mancanza di controllo e prevenzione da parte del ministero dell’Interno. Una gestione pessima che una volta di più conferma l’inadeguatezza del ministro degli interni Lamorgese”. adnkronos

Condividi