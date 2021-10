Prof Viglione: politica italiana guidata dall’uomo della cupola mondialista della finanza

“Il sistema politico italiano è oggi un immenso PD guidato dall’uomo di punta della cupola mondialista della finanza”

Vedo che ci si meraviglia perché il cosiddetto Centro-Destra sarebbe andato male. Qualcuno mi potrebbe spiegare le ragioni per le quali si dovrebbe votare la brutta copia dell’originale? In cosa si distingue il Centro-Destra dall’attuale governo?

Avete presente cosa dicono Berlusconi e quelli del suo agonizzante partito? In cosa si differenziano dalla Sinistra se non nell’essere perfino peggiori?

Avete presente quel partito chiamato Lega, quale governo sta sostenendo quotidianamente e con quali risultati e provvedimenti? Quindi?

E’ esattamente la stessa identica cosa dei Cinquestelle. In cosa si differenziano dal PD?

Cupola mondialista della finanza

Il sistema politico italiano è oggi un immenso PD guidato dall’uomo di punta della cupola mondialista della finanza apolide e padrona del mondo. E, infatti, il 15 ottobre si apre la porta dell’inferno nel Quirinale, quello che una volta era il palazzo dei papi, che fa da pendant a Pachamama in Vaticano.

Bergoglio e Draghi: i dioscuri dell’Olimpo tecnocratico e superfinanziario. Pertanto, perché uno dovrebbe votare Forza Italia o Lega?

Solo cambiando radicalmente tutto si può iniziare a costruire una speranza di salvezza.

Prof. Massimo Viglione

Gratteri: sono le multinazionali che gestiscono i governi



