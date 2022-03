Sindacalista Soumahoro: giustizia climatica e sociale

Roma, 13 marzo 2022 – “Penso che mai come oggi abbiamo la responsabilità di affrontare il tema delle disuguaglianze energetiche. Questo lo dicono anche le analisi del Parlamento Europeo quando si calcola che sono 125 milioni le famiglie che non possono permettersi un comfort energetico interno e gli stessi dati interessano il nostro Paese. Mai come oggi c’è l’urgenza, in un approccio olistico, di tenere assieme il tema della giustizia climatica insieme e al tema della giustizia sociale, in particolar modo fuori dall’economia bellica”

Ccosì il portavoce Nazionale Invisibili in Movimento Aboubakar Soumahoro al margine della conferenza programmatica dei Verdi “Italia senza veleni, no alla guerra” tenutasi al Centro Congressi di Via Alibert 5 a Roma. Fonte: Agenzia Vista

Condividi