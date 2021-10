Trepuzzi, 13enne muore dopo la seconda dose Pfizer

Tragedia a Trepuzzi: una ragazza di 13 anni muore e un’intera comunità piange la prematura scomparsa della giovane stringendosi al dolore di una giovane coppia che ha perso la figlia in un modo tanto improvviso quanto inspiegabile. La ragazza, purtroppo, conviveva con un problema al cuore dalla nascita. Lo scrive il giornale locale corrieresalentino.it

Muore dopo la seconda dose Pfizer

Si sta indagano sulle cause del decesso. Da una prima ricostruzione, la ragazza nella mattinata di giovedì 30 settembre, si sarebbe sottoposta alla seconda dose di vaccino e in serata, quando le sue condizioni di salute si sono aggravate, è deceduta nel pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi. Proprio per questo la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dove sarà eseguita l’autopsia e i funerali, inizialmente previsti per sabato 2 ottobre, sono stati rinviati.

