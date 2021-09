“Lamorgese permette il rave party abusivo e punisce Schilirò”

“Il Ministro Lamorgese, che consente un Rave Party abusivo, non vorrà mica prendersela con una poliziotta solo perché partecipa (senza divisa) da libera cittadina nelle piene prerogative dell’art. 17 della Costituzione a una manifestazione pacifica?

Stiamo prendendo una deriva che umilia tutti.” Lo scrive il senatore Armando Siri sulla sua pagina Facebook.

“Sto ricevendo decine di messaggi da cittadini vaccinati e non, pro vax e no vax tutti, senza distinzione, preoccupati per questa deriva autoritaria.

Io non penso che Matteo Salvini da Ministro dell’Interno se la sarebbe mai presa con una poliziotta anche se avesse partecipato a una manifestazione del PD contro di lui.

Ciascun cittadino è libero di esprimere le proprie opinioni pacificamente, senza per questo dover subire alcuna ritorsione.

Si chiama democrazia.”

