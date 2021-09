Vaccino Covid, terza dose per gli operatori sanitari: nessun rinvio

“Booster (terza Dose), non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari. Nel costante perseguimento di un’ottica di massima precauzione, la somministrazione di un’ulteriore dose di vaccino viene indicata progressivamente per: gli ultraottantenni, i residenti nelle Rsa, persone ultrafragili e operatori sanitari a partire da quelli piu’ a rischio”. Lo ha dichiarato in una nota il portavoce del Cts Silvio Brusaferro. (askanews)

