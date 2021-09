Operatori sanitari, Speranza: vaccino Covid requisito imprescindibile

Il vaccino anti Covid “degli operatori sanitari è un requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale. E’ necessaria per le nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo, in ogni fase, pena la sospensione dall’esercizio della professione. Pertanto, la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per la mancata vaccinazione non può che considerarsi come sospensione tout court, e non limitata alle attività a contatto con le persone”.

vaccino Covid requisito imprescindibile

Un chiarimento che arriva dal ministero della Salute, che ha inviato – a tre mesi dalla precedente comunicazione – a tutte le Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie una circolare esplicativa. Nota che oggi la Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) ha diffuso ai 106 Ordini territoriali. adnkronos

Condividi