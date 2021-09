Mohamed Konarè: “è guerra aperta all’umanità”

Parla Mohamed Konarè, leader del movimento Panafricanista: “è guerra aperta all’umanità”

“Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Coloro che hanno visto il mio ultimo video avranno notato la mia agitazione. Il mio nervosismo è semplicemente perché sono a conoscenza di cose che anche molti di voi sanno, almeno quelli che si interessano allo studio del sistema criminale che governa questo mondo.

Voglio solo farvi capire che non abbiamo bisogno di violenza per sconfiggere questi criminali perché se noi usiamo la violenza e la rabbia loro vinceranno perché la violenza e la rabbia generano la paura. Loro si nutrono della nostra paura quando semplicemente, senza violenza, come ho sempre detto, il nostro numero è la nostra forza.

Blocchiamo il paese, blocchiamo l’Italia e quelli sono fregati. Oggi siamo di fronte a un genocidio globale pianificato dalla Cabala internazionale. Lo sto ripetendo e pubblico documenti e libri per farvi capire che quelli che avete al governo non rispondono al popolo italiano, ma alla massoneria internazionale proprietaria delle banche, delle multinazionali, proprietaria del sistema di immissione monetario che controlla tutti.

Nessun politico potrà salvarvi, nessuno. Chiunque ci proverà, a un certo punto rischierà la propria vita, quindi non fate i kamikaze. In questo paese ci si deve alzare tutti assieme. Basta che domani mattina tutta l’Italia si fermi e questa storia del green pass è finita.” […]

