Fico: transizione ecologica per la sopravvivenza del pianeta

“La transizione energetica, la questione ambientale sono ‘le’ questioni fondamentali. Noi – ha continuato Fico -dobbiamo fare dei passi in avanti affinché al centro ci sia il nostro ecosistema per la sopravvivenza del pianeta. La transizione ecologica può avere degli effetti in generale sui costi. Il governo interverrà, così come la settimana prossima c’è anche una mozione in aula che i gruppi discuteranno e potranno dare anche un indirizzo al governo su queste politiche”.

Sopravvivenza del pianeta

Leggi anche

► Cingolani: “il pianeta è progettato per 3 miliardi di persone”

► transizione ecologica: nasce un mostro

Green pass obbligatorio anche per i parlamentari? “Oggi, come è sempre stato, quello che accade fuori, accadrà dentro il Parlamento. Quindi le regole che varranno per fuori varranno per la Camera”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, intervistato dal Gr1 Rai sul decreto Green Pass 2. adnkronos

Condividi