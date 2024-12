La menzogna dei combustibili fossili “minaccia esistenziale”

COMUNICATO STAMPA CLINTEL

Noi di Clintel – Italia già da molti anni denunciamo la menzogna, diffusa ampiamente da molti – troppi

– organi di informazione e da molti – troppi – responsabili politici, che vuole “minaccia esistenziale”

l’uso che fa l’umanità dei combustibili fossili.

Sulla base di questa menzogna, la Commissione Europea ha deciso di interrompere a partire dal 2035 la produzione di automobili a combustione interna e ciò in ragione del presunto effetto che la CO2 antropica avrebbe sul clima. L’incauta decisione – presa sulle indicazioni di una agenzia dell’ONU senza alcun adeguato supporto scientifico e, anzi, contestate da numerosi scienziati di chiara fama a livello internazionale – è stata sostenuta dalla propaganda del movimento ecologista che, peraltro, ha sempre rifiutato ogni dibattito scientifico su questo tema.

Il recente avverarsi dei gravi e prevedibili effetti economico-sociali di tale improvvida decisione sono oggi evidenti ed è pertanto essenziale che i responsabili politici si rendano conto non solo della innocuità delle emissioni di CO2 per la nostra salute e per l’ambiente, ma anche della cruciale importanza che hanno i combustibili fossili, risorsa essenziale per il benessere dell’umanità.

Invitiamo il Governo italiano a respingere velleità fondate su ideologie precostituite e di farsi promotore di un dibattito aperto, pubblico, e trasparente, su una questione – la pericolosità della CO2 antropica – sulla quale ogni voce dissenziente dalla narrazione ambientalista è stata finora sistematicamente messa a tacere.

Solo promuovendo il dibattito, che qui auspichiamo, emergerebbe tale menzogna, perché anch’essa, come tutte le menzogne, ha le gambe corte. E solo facendo emergere la verità, i responsabili politici potranno decidere con Einaudiana saggezza: “Conoscere per deliberare”.

Uberto Crescenti, Professore Emerito di Geologia Applicata, Università di Chieti-Pescara (già Magnifico

Rettore e Presidente della Società Geologica Italiana) – Presidente di Clintel – Italia

NOTA. Clintel – Italia è la sezione Italiana di Clintel, un think tank internazionale cui aderiscono 2000 scienziati (tra cui i premi Nobel per la Fisica Ivar Giaever e John Clauser), che sostengono che non v’è alcuna emergenza da CO2 antropica.

Tra gli italiani citiamo i professori:

Franco Battaglia Professore di Chimica Fisica (già presso le Università di Roma Tre e di Modena); Mario Giaccio, Professore di Economia delle Fonti d’Energia, Università di Chieti-Pescara (già Preside della Facoltà di Economia); Carlo Merli, Professore di Chimica e Tecnologia Applicata alla Tutela dell’Ambiente (già presso l’Università La Sapienza di Roma);

Enrico Miccadei, Professore di Geografia Fisica e Geomorfologia, Università di Chieti-Pescara;

Alberto Prestininzi, Professore di Geologia Applicata (già presso l’Università La Sapienza di Roma);

Franco Prodi, Professore di Fisica dell’Atmosfera (già presso l’Università di Ferrara), già Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR;

Giuliano Panza, Professore di Geofisica (già presso l’Università di Trieste), Professore Emerito della China Earthquake Administration di Pechino, Accademico dei Lincei e dell’Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL;

Ernesto Pedrocchi, Professore Emerito di Energetica, Politecnico di Milano; Renato Angelo Ricci, Professore Emerito di Fisica, Università di Padova, Presidente onorario della Società Italiana di Fisica e già Presidente della European Physics Society;

Nicola Scafetta, Professore di Fisica dell’Atmosfera e Oceanografia, Università Federico II di Napoli.