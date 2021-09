Modena, Parco Novi Sad – il 25 settembre alle ore 15,30 si terrà una manifestazione apartitica per ribadire il No al Gree pass. “…continuiamo a far maturare le coscienze”

Interverranno:

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi

Ornella Mariani, scrittrice saggista

Mauro Sandri, avvocato

Mariano Amici, medico

