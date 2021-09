Bologna, sospesi 30 medici non vaccinati: 4 sono neolaureati con lode

Sospesi 30 medici non vaccinati – Tra i 67 operatori sanitari sospesi a Bologna perché non vaccinati contro il Covid-19, 30 sono medici, quattro dei quali neolaureati con 110 lode.

Lo riporta il Corriere della Sera. In totale, in Emilia-Romagna sono 200 gli operatori sanitari sospesi. Luigi Bagnoli, presidente dell’Ordine di Bologna, si è detto allibito per la mancata immunizzazione dei giovani colleghi.

“Sono rimasto molto colpito e sorpreso che ci siano quattro giovani medici laureati da uno o due anni, tutti con 110 e lode, quindi gente di spessore, che abbia questo atteggiamento e non si è vaccinato”, ha dichiarato.

Il direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Paolo Pandolfi ha fatto sapere che a Bologna sono 95 gli operatori sanitari che hanno ricevuto l’avviso di accertamento: 61 sono dipendenti Ausl, 27 del policlinico Sant’Orsola e sette sono nel settore privato. Di questi in 28 hanno poi provveduto a vaccinarsi o a fornire la temporanea giustificazione a differire l’obbligo vaccinale.

Di conseguenza risultano sospesi 67 sanitari, di cui 7 nel privato. “Spero che la maggioranza di queste persone si ravveda perché fa male all’immagine della sanità pubblica e perché fa male sapere che ci sono colleghi che non accettano regole stabilite non per fare male a qualcuno, ma per fare del bene agli altri”, ha commentato Pandolfi. https://tg24.sky.it

