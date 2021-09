Covid, Meloni: “FdI favorevole alla campagna vaccinale”

Il Green pass obbligatorio in Italia? “Nella curiosa comunicazione della maggioranza si continua a confondere la campagna vaccinale con il tema” del certificato verde. “Si può essere a favore, come Fdi, della campagna vaccinale e contrari a questo utilizzo del green pass, cioè fare quello che si sta facendo nel resto dell’Europa. Per cui ci sono delle risposte irragionevoli della maggioranza e delle proposte ragionevoli dell’opposizione”. Lo ha detto Giorgia Meloni a margine di una iniziativa elettorale a Casal Palocco a Roma. adnkronos

La vera opposizione- “Non sacrificheremo i nostri figli per i vostri esperimenti”

“Su ciò sentirete la nostra resistenza, la sentirete in maniera massiccia, perché non sacrificheremo i nostri figli per i vostri esperimenti. Questa vaccinazione non porterà mai all’immunità di gregge. Smettetela di ingannare le persone”

