Varianti provocate dai vaccini? Burioni smentisce se stesso

Dire che “‘Le varianti sono provocate dai vaccini'” anti Covid “è al livello di ‘gli incidenti sono provocati dai freni, sento sempre frenare prima di un incidente'”. Così il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, torna con un tweet sulle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini, ieri a ‘L’Aria che tira’ su La7 (Burioni ha praticamente smentito se stesso, ndr)

“Per l’ennesima volta, visto che stanno riaprendo le scuole: per proteggere i bambini bisogna vaccinare gli adulti. I vaccini funzionano e ostacolano il contagio Non perdiamo tempo prezioso” in vista della ripresa dell’anno scolastico in presenza, scrive poi Burioni in un nuovo tweet.

Il virologo prende spunto da un grafico postato dallo scienziato americano Eric Topol, che confronta le curve dei contagi Covid negli adulti e negli under 18 nei 10 Stati americani più vaccinati e nei 10 meno vaccinati. adnkronos

Condividi