E’ l’iniziativa pubblicata sulla pagina Facebook della Pro Loco Monte San Savino (Arezzo) per la 57a Sagra della porchetta

“Domenica 12 Settembre dalle 10.00 alle 18.00. La nostra Sagra è anche questo!!!!”

Per ogni vaccinato un panino con la porchetta in omaggio.

Un panino per un vaccino.



