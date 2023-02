Inps, richieste di disoccupazione a 2,2 milioni nel 2022: +18%

Sono 2.214.466 le richieste di sussidio di disoccupazione arrivate all’Inps nel 2022 con un aumento del 18% sul 2021. Lo si legge nell’Osservatorio sulla cassa integrazione dell’Inps. Nel mese di dicembre le richieste di Naspi e Discoll sono state nel complesso 135.054 con un aumento del 9,9% sullo stesso mese del 2021.

L’Inps ha autorizzato 42,06 milioni di ore di cassa integrazione e fondi di solidarietà a gennaio 2023 con un calo del 9% su dicembre e una diminuzione del 50,2% su gennaio 2022. Lo rileva l’Istituto nell’Osservatorio sulla cassa integrazione. La maggior parte delle ore a gennaio è stata autorizzata per la cassa straordinaria (23.536.684 ore) con un +46,4% sull’anno mentre per l’ordinaria sono state autorizzate 16.710.92 ore (-35,8%) e per quella in deroga solo 22.494. Per i fondi di solidarietà le ore autorizzate a gennaio sono state 1.795.407 (-91,9% tendenziale).