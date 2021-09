Milena Mingotti, la cantautrice Imolese al talent “The coach”

Milena Mingotti, cantautrice Imolese ha partecipato questa estate al talent televisivo “The coach” in onda da lunedì 6 settembre.

Il talent è alla sua quarta edizione. E’ presentato da Agata Reale (ex ballerina di “Amici”).

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19,30 su la 7 gold (canale n. 13 per l’Emilia Romagna).

Nella prima puntata è stato possibile già vedere l’esibizione al pianoforte di Milena Mingotti e l’esito positivo del passaggio al prossimo step. Durante il programma l’artista ha eseguito i suoi brani accompagnandosi al piano.

Milena descrive l’esperienza come incredibilmente formativa ed è davvero felice di aver portato in televisione le sue canzoni e quindi la sua storia.

