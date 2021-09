Bassetti: “gli stalker mi chiamano delinquente e ladro”

“Anche stanotte ho ricevuto telefonate da persone che io chiamo stalker. Stamattina ho ricevuto un messaggio in cui c’è scritto: ‘Ti verremo a prendere’. Il tenore è sempre lo stesso, mi chiamano delinquente e ladro”. Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico di Genova ai microfoni di iNews24.it, commentando le minacce e i messaggi che sta continuando a ricevere da no vax e no green pass.

“Il procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto di Genova ha dimostrato di essere assolutamente dalla parte della tutela della giustizia – sottolinea -. Speriamo che la magistratura faccia presto il suo corso e che queste persone possano essere denunciate e processate rapidamente, con pene commisurate ai reati commessi. La Procura ha in mano tutti gli elementi necessari”. […] adnkronos

