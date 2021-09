Pregliasco cantante su Radio Rock

Mentre avanza speditamente la polemica sul green pass e l’obbligo vaccinale, Radio Rock 106.6 prosegue la kermesse canora, volta a coinvolgere le varie personalità del dibattito pubblico. Così, dopo il sottosegretario Sileri e Matteo Bassetti anche Fabrizio Pregliasco è finito tra le grinfie del karaoke reporter Dejan Cetnikovic.

Pregliasco cantante

Il virologo, presidente di Anpas, ha improvvisato per il karaoke reporter Azzurro di Adriano Celentano. Il brano è servito anche da pretesto per incoraggiare alla vaccinazione. Quando Cetnikovic chiede “Professore, vaccinarsi è rock?” Pregliasco risponde: “Vaccinarsi è rock, è una cosa bella è facile da fare. I no vax hanno solo paura e bisogna capirli. Dico loro, confrontiamoci senza slogan, questo vaccino serve e sconfiggere il virus, dobbiamo farlo insieme!”. affaritaliani.it

