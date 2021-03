Scuola, Letta: Erasmus obbligatorio per i ragazzi

“Sono sempre stato dell’idea che l’Europa non nascerà finchè non sarà fatto l’Erasmus obbligatorio per gli studenti, per i teenager. Tre o quattro mesi da fare in un altro Paese europeo”. Lo ha detto Enrico Letta alla Fiera Didacta. Un’esperienza che “aiuta lo studente a capire che è a casa sua anche a Stoccarda o a Coimbra e che quando gli dicono che suoi problemi dipendono dal Paese vicino, gli dicono una stupidaggine”.

“A Fiera #Didacta, discutendo con gli insegnanti, lancio la proposta a Bruxelles di un #miniErasmus per tutti gli studenti delle scuole secondarie, pagato con risorse europee di #NextGenerationEU. Sarebbe fantastica per tutti un’esperienza anche breve di studio in un altro paese”. Lo scrive Enrico Letta su twitter.

“A chi critica la mia proposta al voto ai 16 vorrei ricordare che in Italia un 24enne non vota al Senato. Già chiudere la partita di dare il voto ai 18 al Senato sarebbe fondamentale”. Lo dice Enrico Letta alla Fiera Didacta. Ma resta “fondamentale” per il segretario Pd dare il voto ai 16enni, “dare un peso alla voce dei giovani e obbligare anche a i ragazzi a farsi un’idea. Non credo che le sorti del Paese andrebbero a ramengo…”. adnkronos

