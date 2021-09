Sala (comunista antifascista): prof no vax non entreranno a scuola

“Radicalmente” a favore dei tamponi salivari gratuiti, “perlomeno rispetto all’ingresso nelle scuole potrebbe essere una soluzione”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione del Mercato Centrale di Milano. “Spingo per il Green Pass – ha aggiunto – ma almeno lavoriamo sull’idea sui tamponi salivari”.

In merito agli insegnanti non vaccinati, ha detto: “Noi cercheremo sempre di stimolare alla vaccinazione, e a non permettere l’ingresso degli insegnanti non vaccinati. Anche per regole della privacy nulla sarà totalmente automatico: non possiamo creare un registro in cui chi non ha il Green Pass viene automaticamente inserito. Saremo costretti a fare un lavoro molto manuale ma lo faremo per proteggere i nostri bambini” ha spiegato.

Ha smentito l’ipotesi di chiedere Green Pass anche all’ingresso della metropolitana: “Mi pare che quello che il governo ha deciso, cioè lavorare sul trasporto a lunga distanza è una regola di buonsenso da accettare”. (ITALPRESS)

