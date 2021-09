Vaccinato il 70% degli italiani over 12 – Sono 37.882.252 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Italia pari al 70,14 % della popolazione over 12. È quanto emerge dal report quotidiano sui vaccini anti Covid della struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In totale in Italia sono state somministrate 77.840.987 dosi. adnkronos

Condividi