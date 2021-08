Covid, bollettino giornaliero sarà diviso in 2 categorie: vaccinati e non vaccinati

Il bollettino Covid come lo abbiamo conosciuto fino ad ora è destinato ad essere archiviato. Dopo 18 mesi di pandemia di coronavirus, il ministero della Salute è intenzionato a cambiare rotta sulla comunicazione dei dati relativi all’andamento del propagarsi del virus. Dunque? Come sarà strutturato il nuovo bollettino? L’aggiornamento quotidiano sarà diviso in due categorie. Una sarà dedicata ai dati dei non vaccinati e l’altra ai numeri di tutti coloro che invece hanno scelto di sottoporsi alla vaccinazione.

Nuovo bollettino giornaliere per mettere sotto pressione i non vaccinati

Il fine è quello di mettere ancora più pressione a coloro che sono scettici nei confronti del vaccino. Per quel che riguarda le tempistiche relative alla nuova modalità di comunicazione, si parla di qualche settimana, il tempo che serve alle Regioni di adeguarsi alla novità.

“L’idea di fondo – ha dichiarato un alto funzionario del ministero della Sanità al Messaggero – è di evidenziare le due epidemie distinte, una degli immunizzati che raramente finiscono intubati e una dei non vaccinati, ma anche prevenire le fake news che si moltiplicheranno quando in autunno le ospedalizzazioni saliranno”. https://notizie.virgilio.it

