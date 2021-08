Amministrative Lega: presidente di Federfarma capolista a Milano

“Sarà Annarosa Racca, ricercatrice e presidente di Federfarma Lombardia, la capolista della Lega a Milano”. Lo fa sapere oggi lo staff del segretario nazionale della Lega Matteo Salvini. “Con questa scelta – si legge in una nota – che fa il paio con quella di Simonetta Matone a Roma, Matteo Salvini conferma di voler valorizzare donne della società civile, apprezzate e stimate per la propria professionalità e grazie all’impegno profuso negli anni”.

“Ho accettato con entusiasmo l’invito di Salvini a mettere a disposizione della mia Città la mia lunga esperienza come farmacista e come Presidente dell’Associazione fra titolari di farmacia – dichiara Racca – con la conoscenza che ne consegue riguardo ai reali bisogni delle persone e del territorio. Ritengo sia un bagaglio prezioso per contribuire a un’immediata ripartenza di Milano, non più procrastinabile dopo il lungo stop imposto dalla pandemia”. (ITALPRESS).

