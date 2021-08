Meluzzi: ‘siamo in mano a una banda di impazziti, sono indignato’

Il prof. Alessandro Meluzzi è molto preoccupato per l’Italia: “non vedo uno scatto di dignità eppure siamo in mano a una banda di delinquenti impazziti, metà stupidi e metà corrotti. Questo Paese è calpestato e distrutto da una banda che se ne è impadronita. Non c’è buonsenso neanche tra i professori universitari, neanche tra i magistrati. Sono tutti terrorizzati e inebetiti. La gente sta subendo tutto. Girano zombie per le strade. Sappiate che non mi suiciderò mai. Se mi trovate impiccato, sappiate che non è stato suicidio”

