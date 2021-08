Mef, aggiornare archivi del catasto (per far pagare più tasse)

Aggiornare gli archivi del catasto “anche nell’ottica di una più equa imposizione fiscale”. E’ uno degli obiettivi indicati dal Mef nell’atto di indirizzo alle amministrazioni fiscali per il triennio 2021-2023. Il ministero punta ad assicurare “il costante aggiornamento dell’Anagrafe Immobiliare Integrata” per associare ad ogni immobile posizione geografica, caratteristiche geometriche, quotazioni di riferimento della zona e soggetti titolari di diritti e quote. Allo stesso tempo invita l’Agenzia delle Entrate ad “integrare le banche dati immobiliari con le informazioni desunte dalla dichiarazione dei redditi”. (ANSA).

Condividi