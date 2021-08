Marsala, medico vaccinato ricoverato in rianimazione

Sono quattro le persone attualmente ricoverate nel reparto di rianimazione dell’ospedale Covid di Marsala. Uno dei quattro ricoverati è un medico, con altre patologie, che ha ricevuto correttamente la doppia dose di Pfizer.

“Non deve stupire che una persona correttamente vaccinata sia ricoverata in terapia intensiva – dicono i medici – perché è un caso raro, ma possibile. Il vaccino protegge al 90%, ma, appunto, ci sono casi in cui anche soggetti vaccinati possono contrarre la forma grave della malattia. Inoltre, probabilmente, senza il vaccino questo paziente sarebbe morto“. Le sue condizioni sono in lento miglioramento.

I medici, pertanto, rinnovano l’invito a vaccinarsi e a fare vaccinare i propri cari, per debellare la malattia, evitare la pressione sugli ospedali, e l’insorgere di nuove varianti. https://www.tp24.it

