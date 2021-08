Leader dei talebani non è a Kabul, ma in Qatar

“Dobbiamo essere fieri, è arrivato il momento della prova. Ora è il momento di servire la nazione e come darle pace, sicurezza e un futuro”. Lo ha dichiarato il mullah Abdul Ghani Baradar, cofondatore insieme al defunto mullah Omar dei talebani, in un video-messaggio diffuso via social, circondato da altri talebani.

Il leader spirituale degli “studenti coranici” ha definito “senza precedenti” la presa del potere dei talebani e, a quanto riporta l’agenzia Pajhwok Afghan News, ha fatto i complimenti per la grande vittoria ai miliziani, sottolineando che non era attesa in queste modalità.

Il leader dei talebani è in Qatar

L’ufficio stampa dei talebani ha peraltro smentito che il mullah Baradar sia in arrivo a Kabul, come in precedenza ipotizzato: il leader talebano sarebbe dunque in Qatar. askanews

