Biden: gli americani non moriranno per l’Afghanistan

WASHINGTON, 16 AGO – L’Afghanistan e’ caduto “piu’ rapidamente del previsto”: lo ha riconosciuto il presidente Usa Joe Biden parlando alla nazione dalla Casa Bianca.

Biden ha difeso “fermamente” la sua decisione di ritirare le truppe, “a Cina e Russia piacerebbe un pantano americano indefinito”, sostenendo di aver fatto “l’interesse nazionale” Usa e che gli americani “non faranno quello che non fanno gli afghani”, ossia combattere e morire per il loro Paese.

“Se necessario” gli Usa condurranno azioni antiterroristiche in Afghanistan, ha aggiunto. (ANSA)

Gli afghani che stanno scappando sono tutti giovani uomini in età da militare. Non vedi un vecchio, una donna o un bambino.

The exodus from Afghanistan started some time ago. Another group of men head for the Iranian border on their way to Turkey, Europe and then the UK.

Action needed NOW to secure our borders

