Afghanistan, Serracchiani: corridoi umanitari per profughi

ROMA, 16 AGO – “Dinanzi alla drammatica emergenza umanitaria dell’Afghanistan, la comunità internazionale non può mostrarsi distratta o indifferente. Occorre fare presto. Agire con rapidità nel soccorso di quanti stanno fuggendo dal regime talebano. Soccorso e accoglienza. L’Italia si attivi per promuovere corridoi umanitari e azioni concordate per i rifugiati e tutti coloro, a cominciare dalle donne, che hanno creduto nella promessa di libertà e tutela dei diritti dell’Occidente”.

Lo scrive in una nota Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera. (ANSA).

I “profughi “sono tutti giovani uomini in età da militare. Non vedi un vecchio, una donna o un bambino.

The exodus from Afghanistan started some time ago. Another group of men head for the Iranian border on their way to Turkey, Europe and then the UK.

Action needed NOW to secure our borders .@pritipatel .@BorisJohnson pic.twitter.com/gQ6EDpXqgj

— UK Justice Forum 🇬🇧 Stop Illegal Immigration! (@Justice_forum) August 16, 2021