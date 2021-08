Burioni: “chi ha ricevuto una sola dose non è vaccinato”

Chi ha ricevuto una sola dose non è vaccinato – “Ogni giorno un politico/a si sveglia e dice una pericolosissima bestialità sui vaccini o sul Covid-19”. Il professor Roberto Burioni si ‘sfoga’ su Twitter. “Oggi il virologo si sveglia, ritira i biglietti per il Signor Bruschino e va in spiaggia. Perché se dei politici sono così irresponsabili tentare di informarvi è tempo perso”, aggiunge il virologo, che – commentando la notizia riportata da un quotidiano – ribadisce per l’ennesima volta: “Chi ha ricevuto solo la prima dose di un vaccino che prevede due dosi non è vaccinato”. adnkronos

Chi ha ricevuto una sola dose non è vaccinato?

Veramente, in alcuni casi, anche chi ne ha ricevute tre!

Covid, Israele: 14 contagiati dopo la terza dose

Condividi