Maxi rissa e coltellate tra stranieri: carabinieri usati come scudo

Maxi rissa e coltellate tra stranieri: Aggrediti i carabinieri intervenuti sul posto. Stando alle prime informazioni questa mattina all’alba si è scatenata una violenta rissa sulla strada che porta ad un locale nel pesarese (GUARDA IL VIDEO in fondo all’articolo).

Il caos sarebbe scoppiato dopo l’accoltellamento avvenuto fra cittadini di nazionalità albanese e nigeriana. Da lì è partita la rissa che ha coinvolto anche un gruppo di dominicani. I militari del Norm di Fano, intervenuti sul posto, sono stati accerchiati e aggrediti. Due sono rimasti feriti e hanno riportato lussazioni, traumi cranici ed escoriazioni.

I ragazzi hanno preso a calci anche l’auto di servizio dei carabinieri dove, all’interno, si trovava l’autore dell’accoltellamento. La scena da panico è stata ripresa con gli smartphone da altri che si trovavano lì al momento dei fatti. In queste ore i carabinieri di Fano sono al lavoro per accertare la dinamica dei fatti.

Nel frattempo Unarma Marche, l’associazione sindacale dei carabinieri, tuona: «Basta sacrificare operatori in divisa, spesso costretti ad operare da soli nei weekend estivi senza supporto di altre pattuglie per carenza di organici».

Maxi rissa, la voce del sindacato

«Le Marche necessitano di più personale in divisa che, come in questi casi e come racconta la cronaca nazionale, gli interventi in situazioni di assembramento nei pressi di locali notturni hanno esiti sempre più cruenti dove la sicurezza dei Militari è messa a dura prova sia dal punto di vista fisico che dalle condizioni in cui sono costretti ad operare con un rapporto di due contro diverse decine di giovani, dove per la stragrande maggioranza delle situazioni sono sotto gli effetti di droghe ed alcool». Così Paolo Petracca, Segretario Generale di Unarma Marche

«I militari – prosegue la nota – si sono trovati di fronte non solo la ferocia dei cittadini stranieri, ma anche di tanti ragazzi che in stato di ebrezza tiravano bottiglie, per partito preso a favore di una fazione o dell’altra e dove a farne le spese sono stati gli operatori di polizia che per garantire in modo esemplare la sicurezza riportavano ferite guaribili in 20 e 15 giorni». www.anconatoday.it

