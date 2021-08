Cisl chiarisce: green pass obbligatorio anche per le mense aziendali

“Per voce istituzionale è stato precisato che il green pass sarà da oggi obbligatorio anche per accedere nelle mense aziendali ma non da estendere per quanto riguarda l’accesso ai contesti lavorativi, nei riguardi dei quali, anche in questo caso in modo unanime, trovando la Cisl in piena sintonia, dovrà essere il Governo ad introdurre, quando e se lo riterrà necessario, l’obbligo del vaccino”.

Lo afferma il segretario confederale della Cisl Angelo Colombini dopo l’incontro sul green pass e sicurezza sul lavoro con i ministri Orlando e Speranza utile per fare chiarezza su sicurezza e utilizzo green pass.

Orlando: “Obbligo gren pass in azienda?

Qualsiasi decisione sarà frutto del dialogo sociale” .”Il confronto in questi mesi ha funzionato per garantire sicurezza sui luoghi di lavoro. Bisogna continuare così. Bisogna spingere le vaccinazioni e coniugare il diritto alla salute con la garanzia che non ci siano ulteriori danni all’economia e non si debba tornare a nuove chiusure”.Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando al Tg3, rispondendo a una domanda sul green pass nei luoghi di lavoro. “Vedremo quali possono essere gli strumenti: quello che è certo è che qualsiasi decisione sarà frutto del dialogo sociale”. www.rainews.it

