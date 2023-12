Tenta di incendiare la casa di Martin Luther King Jr, arrestata

Una donna afroamericana è stata arrestata ad Atlanta, in Georgia, per aver tentato di incendiare la casa di nascita del reverendo Martin Luther King Jr.

Il Wall Street Journal, citando la polizia, dice che Laneisha Shantrice Henderson è stata fermata da alcuni passanti che l’hanno vista gettare benzina sull’abitazione. E’ stata anche ripresa dalle telecamere di alcuni smartphone. Dopo l’arrivo degli agenti è stata arrestata e deve ora rispondere di tentato incendio doloso. tgcom24.mediaset.it

26-year-old Laneisha Shantrice Henderson arrested and charged with attempting to burn down Martin Luther King Jr.'s birth home in Atlanta. WATCHpic.twitter.com/6D8qlmE8JY

