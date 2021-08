Covid, Reggio Calabria: 3 morti nelle Rsa erano vaccinati

Ieri in Calabria ci sono stati 5 morti per Covid, 377 guariti e 164 nuovi casi di Coronavirus su 2.564 tamponi processati. L’Asp di Reggio Calabria comunica che: “a seguito di verifiche effettuate si registrano n. 3 decessi in RSA avvenuti uno in data 17 luglio 2021, uno in data 18 luglio 2021 e uno in data 4 agosto 2021“.

3 morti nelle Rsa erano vaccinati

A tal proposito, è bene evidenziare che tutti gli ospiti e il personale di tutte le RSA reggine erano stati vaccinati con entrambe le dosi all’inizio della campagna vaccinale. E’ quindi purtroppo l’ennesima conferma che anche i vaccinati possono morire e che anche negli ambienti con la completa vaccinazione si possono verificare focolai di contagi, malattia e decessi. L’Asp di Crotone ha invece comunicato che dei 40 soggetti positivi di oggi 3 sono migranti. […] www.strettoweb.com

Condividi