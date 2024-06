Torino, anziano disabile pestato da uno straniero

Nel primo pomeriggio lunedì 17 giugno 2024, un anziano è stato selvaggiamente pestato all’interno dei giardini di piazza Bottesini a Torino

Un nordafricano ubriaco lo ha avvicinato e lo ha malmenato utilizzando anche il deambulatore che l’uomo, conosciuto dai residenti, utilizza abitualmente per spostarsi. La scena è stata vista da numerosi residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Alcuni, però, si sono messi a dare la caccia all’aggressore. A evitare il linciaggio a quest’ultimo sono stati gli agenti del commissariato Barriera Milano, che lo hanno portato via (ancora non è chiaro se sia stato arrestato).

I sanitari hanno invece caricato l’anziano su un’ambulanza e lo hanno portato all’ospedale Giovanni Bosco. È possibile che abbia riportato la frattura del setto nasale.

“Trovo indegno e vergognoso – dice Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, presente anche lei sulla scena del pestaggio – che alle due del pomeriggio si possano verificare questi episodi e soprattutto che si continui a lasciare per strada delle palline impazzite e pericolose come questo individuo che già la settimana scorsa è stato protagonista di un brutto gesto con un’altra donna tossicodipendente. I due infatti hanno tentato di circuire lo stesso anziano per sottrargli qualche euro dalla tasca al fine di poter recuperare la sua dose quotidiana di stupefacente. Auspico che questa persona non solo venga trattenuta in carcere, ma venga definitivamente tolta dalla circolazione e affidata a servizi preposti che possano curarla e tenerla lontana dalla gente perbene come il signore in questione”.

