Covid, ospedale Carpi: positivi 2 operatori sanitari, erano vaccinati

Nei giorni scorsi sono emerse due positività tra il personale sanitario dell’ospedale Ramazzini di Carpi, una nel reparto di Pediatria e l’altra in quello di Ostetricia. ‘Gli operatori in questione – conferma l’Ausl di Modena – sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare, mentre sono stati disposti tamponi di controllo per colleghi e pazienti, ripetuti periodicamente come da prassi. Al momento, i tamponi sono risultati tutti negativi’.

Positivi 2 operatori sanitari, erano vaccinati

L’Ausl in base alle proprie politiche aziendali già esplicitate in un altro caso, ha deciso di non fornire il dato sulla avvenuta vaccinazione o meno dei due operatori in questione.

In base alle fonti dalle quali La Pressa ha avuto la notizia, entrambi gli operatori, sintomatici, avrebbero ricevuto il vaccino. www.lapressa.it

Condividi